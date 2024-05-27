اللواء إبراهيم زار السفير أماني معزيا برئيسي وعبد اللهيان : العلاقات اللبنانية الايرانية تستند لتاريخ طويل من التعاون والصداقة

A + A -

زار اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم ، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، في مقر السفارة في بيروت، مقدما واجب العزاء بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما في حادث مروحية مؤسف.



وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقش الجانبان التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة هذه التحديات.



وأكد إبراهيم عمق العلاقات اللبنانية -الإيرانية، مشيرا إلى "أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والصداقة".



من جانبه، أعرب السفير الإيراني مجتبى أماني عن تقديره للواء ابراهيم على "مشاعره الطيبة وتضامنه في هذا الوقت العصيب".



وبعد اللقاء دون ابراهيم في سجل التعازي كلمة اشاد فيها بمناقب الفقيدين ودورهما في تعزيز العلاقات الإيرانية -اللبنانية.