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سيزار أبي خليل للـLBCI: نحن ضدّ أي تعطيل ومع فصل لبنان عن مشاكل الإقليم

27
MAY
2024
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أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موجود خارج لبنان، قائلا: "اذا كان هناك شيء سنبحثه مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيتم التنسيق لمعرفة كيف سيتم اللقاء والتواصل".

واذ أعلن أبي خليل أنهم سيصوتون للوزير السابق جهاد أزعور في حال تمّت الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، قال: "نحن لا نزال منفتحين على حوار لتحقيق توافق أو تقاطع أوسع على شخص يكون على مستوى التحديات الموجودة أمام لبنان".

وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنهم "مع حوار، تشاور، كلام ثنائي أو متعدد الأطراف، شرط أن يكون هادفا مع التزام بالذهاب الى جلسة مفتوحة" لإنتخاب الرئيس.

وشدد على أنهم ضدّ أي تعطيل وضدّ أي إضاعة للوقت، مؤكدا أنهم مع فصل لبنان عن مشاكل الإقليم.

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