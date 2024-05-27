صواريخٌ من لبنان تتسبب بأضرارٍ في "مرغليوت"!

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افادت "العربية"، اليوم الاثنين، عن "إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات تجاه مستوطنة مرغليوت شمالي إسرائيل".



واكدت وسائل إعلام إسرائيلية، ان "3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من جنوبي لبنان أصابت مبنى عاماً في مستوطنة "مرغليوت" وتسببت بأضرار".



وقد صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 27-5-2024 مبنى يستخدمه جنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".