شركة Cablevision تُعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة beIN الإعلاميّة

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خلال احتفال أقيم في المقرّ الرئيسي لمجموعة هولكوم في بيروت تحت رعاية معالي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصّار، أعلنت شركة Cablevision عن إطلاقها شراكة استراتيجية جديدة مع مجموعة beIN الإعلامية (‘beIN’)، إحدى أبرز الشبكات الرياضية والترفيهية في العالم.

حضر الاحتفال وزير السياحة المهندس وليد نصّار، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وحشد من الوزراء والنواب والمدراء العامّين والضباط والشخصيات ضمّ وزير الإعلام المهندس زياد مكاري، وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس، والنواب إبراهيم كنعان، سيمون أبي رميا، جهاد بقرادوني ونقولا الصحناوي، مستشار رئيس الحكومة الوزير السّابق نقولا نحّاس، رئيس أساقفة أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، وضباط ممثلين عن قائد الجيش ومدير عام الأمن العام، الجيش ومدير عام أمن الدولة، بالإضافة إلى حشد من المدعوين ضمّ ممثلي الهيئات الاقتصادية ورجال أعمال ودبلوماسيون وصحافيّون وكوادر ادارية من مجموعة هولكوم.

قدّمت الاحتفال الإعلاميّة ريتا بيا أنطون. وبعد النشيدين الوطني اللبناني والأميري القطري، ألقت السّيدة رنا زخور، المديرة التنفيذية لمجموعةGlobalcomالتي تضمّ Cablevision بين شركاتها، كلمة افتتاحية خلال الحدث، حيث أكدت انّ Cablevision ستعمل على إيصال باقات beIN ومحتواها وقنواتها المتنوعة إلى اكبر شريحة من المشاهدين في لبنان. فهذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح للشركة تأمين إعادة التوزيع الحصري لقنوات beIN على شبكة MVDS ، DVBC، IPTV وAnalog وسيتمكن المشتركون في لبنان بالمتابعة الحصرية والشاملة للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية من 14 حزيران إلى 14 تموز، اضافة الى مباريات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وغيرها من الأحداث الرياضية العالميّة الكبرى والمنتظرة. وعبر هذا التعاون الاستراتيجي، سيتمكن المشاهدون في جميع أنحاء لبنان من الوصول لتغطية الرياضة والترفيه، مما يؤكد التزام Cablevision الثابت بتقديم الأفضل لعملائها. وأردفت ان الاتفاق سيتيح كذلك الأمر صَون وحماية حقوق مجموعة beIN في لبنان، واعدة بالحفاظ عليها بكل الإمكانيات المتاحة، كما وبالتّعاون مع الدولة اللبنانية وإداراتها المعنيّة حسب الأصول. وأكدت أيضًا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة، كما هي الحال مع مجموعةGlobalcom، وهي كيان يضم شركات كبيرة في مجالات الاتصالات مثلGlobalcom Data Services (GDS)، IDM، Cyberia وCablevision. وختمت بالتأكيد على انّ المشاهدين في لبنان سيحصلون على محتوى بجودة عالية وبصوت وصورة منقطعي النظير، مع القناعة بأن هذا يحصل مع احترام المبادئ والقوانين المتعلقة بالحقوق عبر الموزّعين الرسميين لمجموعة beIN.

أمّا السيّد جاسم المفتاح، مدير إدارة الاتّصال المؤسّسي ل BeIN في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي حضر خصيصًا من الدوحة مع وفد قطري كبير، فقد عبر عن فخره بالشراكة الجديدة طويلة الأمد مع Cablevision. خصوصًا مع النظر إلى أن لبنان يعتبر سوقًا رئيسيًا لـ beIN وأن الجمهور اللبناني يتميز بحبه للرياضة والترفيه. سيتمكن المشاهدون في جميع أنحاء لبنان الآن من الاستمتاع بمجموعة واسعة من قنوات الرياضة والترفيه لدى beIN، بما في ذلك أكثر من 30 قناة رياضية رئيسية لدى beIN SPORTS، بالإضافة إلى قنوات الترفيه على beIN MOVIES وbeIN SERIES والمزيد من القنوات التي تقدم برامج للأطفال والطهي. تحتل beIN واحدة من أكبر محافظ الحقوق الرياضية في العالم عبر كرة القدم والتنس وكرة السلة والمزيد، وتعتبر الوجهة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعشاق الرياضة، حيث تبث بثًا بثلاث لغات - العربية والإنجليزية والفرنسية - من استوديوهاتها المتطورة وبتقديم من قادة المنطقة في تقديم البرامج والمعلقين والمحللين. وأشار أيضًا إلى أن الشراكة مع Cablevision تأتي في إطار جهود beIN المستمرة لتعزيز موقع الشركة ضمن قطاع الترفيه، خصوصًا من خلال إنتاج محتوى أصلي مميز عبر الشركات التابعة لدى beIN المختلفة، حيث تمتلك beIN مكتبة واسعة من أشهر أفلام هوليوود وحضورًا متزايدًا في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، بما في ذلك أحدث الأعمال العربية والتركية. وختم بالتعبير عن أمله في أن تحقق هذه الخطوة العديد من النجاحات لكل من beIN وCablevision تتجاوز توقعات عشاق الرياضة والترفيه في لبنان، كجزء من التزام لا هوادة فيه بتقديم أفضل تجارب المشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته، أكّد سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني على دعم قطر للبنان في كافة المجالات وشدد أن الشراكة الاستراتيجية بين Cablevision ومجموعةbeInالإعلامية تشكل خطوة رائدة في مجال التعاون الإعلامي بين دولة قطر ولبنان، كما تؤسس لمزيد من النجاحات في مجالي الإنتاج والتوزيع لاسيما أنّbeInهي من أهم الشراكات الرياضية والترفيهية في العالم. وختم بأنّ هذه الشراكة ستتيح للجمهورين اللبناني والعربي امكانية متابعة البرامج والفعاليات الدولية الهامة وتفتح آفاقا من التعاون البناء في هذا المجال.

ثمّ ألقى وزير الاعلام المهندس زياد مكاري كلمة شكر فيها قطر وشعبها لأنهم كانوا دائما إلى جانب لبنان وقاموا بمشاريع كبيرة على كافة المستويات. وشدّد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مثنيًا على أهمية هذا الاتفاقية الإعلامية. وأكّد على أهمية ما يمثل هذا الاتفاق في مكافحة القرصنة، حيث أنّه سيشكّل جزءا من الشرعية التي نطمح ان نصل اليها جميعا. وشكر سفير دولة قطر لأنه ومنذ قدومه إلى لبنان تتوالى المشاريع على جميع المستويات الثقافية والصحية والتربوية والإعلامية والرياضية.

في الختام، ألقى وزير السياحة المهندس وليد نصّار كلمة شدّد فيها على أهمية اتفاقية كهذه في شتى المجالات بين لبنان وقطر مشيدًا بأهمّية الشراكة بين Cablevision ومجموعةbeInالإعلامية. وأكّد على التفاؤل الدائم بالرغم من كل التحديات، ذاكرًا أنّ الوزارة تعمل بلا كلل ولا ملل لجعل السياحة اللبنانية أفضل، حيث أنّنا نتطلع إلى موسم صيفي مليء بالأمل والتفاؤل. وشدّد على أهمية دور القطاع الخاص الذي يشكل حسب تعبيره مع الانتشار اللبناني عصب لبنان واقتصاده. وشرح أن القطاع الخاص هو الذي يمول القطاع العام، الذي أدى تراكم المشاكل فيه الى الانهيار في المؤسسات في السنوات الأخيرة. وتوجه بالشكر الى دولة قطر عبر سفيرها في لأنها لم تكن يوما بعيدة عن لبنان ودعمه خاصة عام 2006 في مختلف القطاعات التربوية والصحية والعسكرية ولا تزال حتى اليوم. وأكّد ان الدولة سوف تطبق هذه الاتفاقية وتحميها وتلاحق تطبيق بنودها كما ومكافحة كل الاعمال غير الشرعية في البلد مشيدًا بالاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص اللبناني. وأكّد انه على الشركات غير الشرعية أن تحترم هذه العقود الموقعة بين القطاع الخاص اللبناني ونظيريه العربي والأجنبي وإلى الانضمام إليه، معلنًا استعداد الدولة للمساعدة من أجل تشريع هذه الأعمال. وختم أنّه أصدر تعميمًا لكلّ المؤسسات السياحية المرخصة من قبل وزارة السّياحة إلى وجوب احترام هذه الاتفاقية.

إنّ الشراكة الاستراتيجية بين شركةCableVisionومجموعة beIN الإعلاميّة هي حدث مهمّ للشركتين كما وللعملاء في لبنان. فهي سوف تلعب دورا محوريا في تعزيز تجربة الترفيه للمشاهدين في لبنان، كما انّها سوف تشكّل تحولًا جذريا في السوق اللبناني، حيث تعد Cablevision بالشروع في رحلة ممتعة لرفع خدماتها الى مستوى جديد بالكامل.

منذ أكثر من ٣٠ عاما، تعمل Cablevision بمسؤوليّة ومهنيّة، وقد اصبحت اليوم أبرز شبكة توزيع للمحتوى التلفزيوني في لبنان. وتقدّم الشركة تجربة ترفيهية متميزة على مدار الساعة، بجودة صورة وصوت لا مثيل لهما، وباقة محتوى غنيّة جدا تضمّ أكثر من ٢٠٠ قناة. وقد نسجت الشركة شبكة اتفاقات وشراكات حصرية مع أبرز الشبكات الفضائية العالمsية، مثل OSN، وM6، وMedia Gates، وMBC وEuronews، وبالطبع .beIN وهذا يتيح لها اعطاء المشتركين في لبنان امكانية الوصول الى المحتوى الأحدث والأشمل والأكثر جودة في العالم اليوم، مثل الأفلام العالمية الأعلى تصنيفًا، والرياضة، والأفلام الوثائقية، والموسيقى، والرسوم المتحركة، والمسلسلات، والأخبار، والأزياء، وأكثر. كما انّ معظم هذه القنوات متاحة اليوم بجودة HD.

مع كلّ هذه الشبكات العالميّة التي تعمل معها، تحرص Cablevision على حماية حقوق البث، كما وعلى التواصل المستمرّ مع الجمهور اللبناني لخلق الوعي حول هذا الموضوع الفائق الأهمية، والمساهمة بتحويل السوق اللبناني تدريجيا الى سوق يحترم الملكيّة الفكريّة والقوانين المرعية الاجراء في لبنان والعالم.

اختتم الاحتفال بحفل كوكتيل وبعروض فنّية ورياضية متنوّعة.