مسيّرات الاغتيال تُشعل الجنوب!

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وسط هذه الأجواء عاش الجنوب أمس يوماً دموياً سجل فيه رقم قياسي في عدد الشهداء من عناصر “حزب الله” بلغ ثمانية عناصر طاردت المسيّرات الإسرائيلية معظمهم على دراجات كانوا يقودونها بما أدى الى انفجار واسع في تبادل العمليات، إذ انبرى “حزب الله” الى الردود العنيفة والمركزة مستهدفاً مستوطنات جديدة لم يكن قصفها سابقاً ناهيك عن توجيهه رشقات صاروخية كثيفة نحو مناطق مختلفة من الجليل. وفيما سقط القتلى في عمليات الاغتيال التي نفذتها المسيّرات على الناقورة وبنت جبيل وحولا ويارون، قصف “حزب الله” مواقع زبدين والرمثا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومقر قيادة كتيبة ثكنة حبوشيت ومستوطنة كريات شمونة بصواريخ الفلق والكاتيوشا وثكنة يفتاح وثكنة راميم.