روسيا اليوم: حزب الله ينفذ 16 عملية ضد "إسرائيل" بأقل من يوم

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روسيا اليوم: نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 26 مايو 2024، وفقا للآتي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 08:30: استهداف المنظومات الفنية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة إصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها. ‏

2- الساعة 15:20: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة سنير بالأسلحة ‏المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة، كرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة ‌‏والمنازل المدنية وخصوصًا عيترون.

3- الساعة 15:30: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 15:30: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- الساعة 18:00: استهداف مقر قيادة كتيبة ثكنة حبوشيت بصلية ‏صاروخية.‏

6- الساعة 18:20: استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا، كرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها.

7- الساعة 18:25: استهداف ثكنة ‏يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

8- الساعة 18:30: استهداف ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

9- الساعة 22:00: بعد رصد وترقب ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا ‏وتحركاته في جوف الليل، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لِدبابة الميركافا بين موقع زبدين وموقع قفوة واستهدفوها أثناء ‏تحركها بصاروخ موجه أصابها إصابة مباشرة، حيث تم تدميرها واشتعال ‏النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 13:50: استهداف موقع المالكية وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه ‌‏بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.‏

2- الساعة 15:00: شن هجوم ناري مُكثف بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف ‏موقع جل العلام وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه، حقق إصابات ‏مباشرة وأوقع فيهم خسائر مؤكدة، وذلك في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة ‌‏الناقورة وإصابة المدنيين.

3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، واستهداف أيضا ‏مبان ‏يستخدمها الجنود في مستعمرة مرغليوت (في القطاع الشرقي) بالأسلحة المناسبة وتحقيق ‏إصابات ‏مباشرة، وذلك في إطار الرد على اعتداء العدو الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب ‌‏واستشهاد مدنيين.

4- الساعة 15:20: استهداف ‏مقر قيادة الكتيبة في ثكنة ليمان براجمة صاروخية، كرد على الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة ‌‏الناقورة ‏وإصابة مدنيين.

5- استهداف قاعدة خربة ماعر ‏ومرابض مدفعيتها وتموضعات جنود العدو الإسرائيلي في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا وتحقيق فيها إصابات مؤكدة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وخصوصاً في بلدة ‏يارون.

6- استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة ‏مما أدى إلى تدميرها».

وأضاف "حزب الله" في بيان لاحق: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وبعد رصد وترقبٍ لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:30 من ليل يوم الأحد بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابة مباشرة". ‏