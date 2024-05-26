بالصور: والدة السيد نصرالله إلى مثواها الأخير

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شيّع حزبُ الله وحركةُ أمل والمحبونَ السيدةَ الراحلة أم حسن والدةَ الأمينِ العام لحزب الله الى مثواها الأخير في الضاحيةِ الجنوبية لبيروت بمشاركةِ وحضورِ حشدٍ من الشخصيات والفاعليات والاهالي.

وحضر التشييع حشدٍ من الشخصيات والفاعليات والأهالي، قبل إقامة الصلاة، بإمامة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين.

وتقبلت قيادتا حزب الله وحركة أمل التعازي بالسيدة الراحلة. ويفتح باب التعازي في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الاثنين من الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساءً.

ويوم الثلاثاء من الرابعة عصراً وتختتم بكلمة لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند السادسة والنصف مساء.