بالصور - باسيل مشاركاً في القداس الذي ترأسه البطريرك الراعي لمناسبة ترميم كنيسة مار شربل في فلورنس الإيطالية

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شارك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في القداس الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي لمناسبة ترميم كنيسة مار شربل في مدينة فلورنس الإيطالية بمبادرة من القنصل شربل شبير. وقد حضر القداس إلى النائب باسيل وزوجته شانتال عون باسيل وزيرا الداخلية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي ووليد نصار وسفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر وسفير لبنان في الفاتيكان د. فريد الخازن ونائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية د. ناجي الحايك، ومنسق "التيار" في إيطاليا د. جهاد جبور ومساعده أنطوني شبير، وشخصيات اقتصادية ودبلوماسية.