بالصور - لقاء حواري للتيار في سيدني مع عضو المكتب السياسي وديع عقل‎

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اقام التيار الوطني الحر في سيدني-استراليا لقاءً حوارياً مع عضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل بحضور منسق عام قطاع الانتشار في التيار نديم جرداق ومنسق سيدني شربل ديب.

عقل تطرق الى موضوع النزوح والملف المالي واضعاً شباب التيار في تفاصيل الجهود المبذولة وسبل مواجهة الفساد وكيفية الضغط لاسترجاع الاموال.

اللقاء قدمه الشاعر فؤاد نعمان الخوري وتحدث في خلاله ديب مرحباً بالحضور شاكراً التياريين على جهودهم واصفاً اياهم بالعمود الفقري للتيار في سيدني كما شكر اللجنة على كل ما تبذله في عملها.