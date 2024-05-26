ليل الجنوب: قذائف ورشاشات ثقيلة وأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، أن العدو أطلق قرابة الثانية عشرة ليلا عددا من القذائف المباشرة وبشكل متقطع على اطراف بلدتي زبقين وياطر.

كما اغار الطيران المعادي على بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط ما ادى الى اضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل.



وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما اطلقت القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.



وفجر اليوم اطلقت نيران الرشاشات الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.