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البرلمان العربي: ضرورة رفع الحصار عن الشعب السوري

26
MAY
2024
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الوطن السورية: بمشاركة سورية، عقد البرلمان العربي جلسته العامة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس السبت، وجرى خلالها التأكيد ضرورة رفع الحصار الغربي الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، والدعوة إلى المساهمة بإعادة الإعمار في سورية، إضافة إلى مناقشة تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، المتعلقة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، والتصديق عليها.

 

وحسب وكالة «سانا»، استعرض البرلمانيون المشاركون بالجلسة تقرير «لجنة فلسطين»، الذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، وخاصة مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعين إلى وقفها فوراً.

 

ولفت عادل العسومي رئيس البرلمان العربي في كلمته خلال افتتاح الجلسة إلى أهمية الدعوة التي صدرت من القمة العربية الأخيرة بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأشار إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار عدة أشهر لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، وتُرتَكب بحقه جرائم حرب راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، مع استمرار الدعم الأميركي الأعمى لهذه الجرائم بالمال والسلاح.

 

وفي وقت سابق أمس، طالب البرلمان العربي في بيان له مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف عدوانه على رفح، وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى قطاع غزة، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

الوطن السورية
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