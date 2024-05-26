عناوين الصحف ليوم الأحد 26 أيار 2024

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النهار: أسبوع محطات ساخنة يلفح انتظارات لبنان



الديار: محكمة العدل الدوليّة تلاحق «إسرائيل»: لوقف العدوان على رفح

واشنطن غير مُهتمة بانتخاب رئيس... وباريس تسعى لإنجازه في الصيف

الأنباء الكويتية: عرض لودريان المتوقع في زيارته إلى بيروت: دعوة إلى الحوار والتشاور في باريس

الوطن السورية: مقررة أممية: لفرض عقوبات على إسرائيل.. وزيرة الدفاع الإسبانية: ما يحدث إبادة جماعية حقيقية … الاحتلال يرد على «العدل الدولية» بمواصلة المجازر.. والمقاومة تنفي العودة للمفاوضات

الشرق الأوسط السعودية: الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: أوامر «العدل الدولية» مُلزمة ويجب تنفيذها