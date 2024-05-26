بلال عبدالله: انتخاب رئيس للجمهورية لن يحدث في المدى القريب

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اعرب عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله عن اسفه لعدم تلقف الجهات اللبنانية مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار، بما ان المعارضة والممانعة لم يتمكنا من ايصال مرشحيهما الى الرئاسة. ولكن اليوم، بات واضحا ان، وستكون المساعي مجمدة بدخول الولايات المتحدة الاميركية مرحلة الانتخابات الرئاسية.

ورأى ان هناك حربا مفتوحة على فلسطين، وهذه الحرب فرضت على لبنان لان الصراع وجودي وليس عسكريا، وبالتالي لا يمكن تجاهل قضية فلسطين التي هي اساسية وجوهرية، وهنا شدد على ضرورة العمل على ايجاد تسوية داخلية، لتحصين لبنان في ظل هذه الظروف المشتعلة.