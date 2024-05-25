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لقاء صباحي من تنظيم هيئة قضاء الكورة في التيار لدعم المركز الطبي والصحي... وعطالله: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

25
MAY
2024
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أقامت هيئة قضاء الكورة في التيار الوطني الحر، لقاءً صباحياً في مطعم بيت هيفا قلحات، لدعم المركز الطبي والصحي المزمع إعلان بدء العمل في مبنى هيئة القضاء في كفرحزير، بالاضافة لمشاريع بيت الشباب وبيت المونة الكورانية وغيرها.
خلال اللقاء ألقى كل من نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية الاستاذ غسان الخوري، واشار في كلمته الى أن وجود التيار في الكورة اساسي بعملنا السياسي بمحافظة الشمال وخصوصا دائرة الشمال الثالثة التي شن البعض فيها حرب لإلغاء التيار ونوابه منها في العام ٢٠٢٢، لافتا إلى أن الهدف في حينها كان محو التيار واسقاط رموزه وأولهم رئيس التيار النائب جبران باسيل، ومشيرا إلى أنه ولاحقين هذا الهدف دفعوا الملايين واستعملوا شعار مكافحة الفساد لأجل ذلك.
واضاف: اهل الكورة قالوا كلمتهم في العام ٢٠٢٢ وثبتوا وجود التيار من خلال اعادة انتخاب النائب جورج عطالله كما اهل البترون وقفوا بوجه الجميع وانتخبوا جبران باسيل نائبا للمرة الثانية.
وأكد الخوري أن التيار يلعب اليوم دورا وطنيا بانفتاحه على الجميع وتثبيت أهمية كونه صلة وصل الداخل والخارج، مشددا على ضرورة تحقيق انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لان استمرا.ر الفراغ يؤدي إلى تحلل السلطة.
كما شدد أن لا انقسام داخل التيار وأن قيادة التيار حريصة على كل رفيقة ورفيقة وبأن الديمقراطية متوفرة تحت سقف النظام الداخلي دون أي استثناءات.
بعدها كانت كلمة للنائب جورج عطالله تحدث فيها عن أهمية معالجة قضية النزوح السوري والدور الذي يلعبه التيار في هذا الملف، ومشددا في نفس الوقت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت.
كذلك تحدث كل من منسق هيئة قضاء الكورة في التيار الاستاذ غسان كرم، ومنسق هيئة بشري السيد غسان بريس، وتناولوا شؤوناً عامة وشؤون تيارية بالاضافة الى ملفات انتخابات الرئاسة وملف النزوح السوري ومشاريع التيار التي يقوم بها والتي سيقوم بها في المستقبل القريب.

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