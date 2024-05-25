بعد التحقيقات.. معلومات مهمة للـLBCI في قضيّة التحرّش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"

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أُخلي سبيل مدير مدرسة "ليسيه ايمانويل" بعد أن تمّ التحقيق معه، وحيث لم يتبيّن تدخّله في جرم التحرّش الذي حصل، لكنه فقط أهمل تبليغ وزارة التربية عن الاستاذ الذي ثَبُتَ انه متحرش بالفتيات، والذي كان المدير قد طرده، بحسب معلومات للـLBCI.

كما تم اخلاء سبيل الاستاذ الثالث الذي تم استدعاؤه يوم أمس الى التحقيق بعد ثبوت عدم ضلوعه في جرم التحرّش، بالاضافة الى اخلاء سبيل حارس المدرسة.

فيما لا يزال أستاذان موقوفان رهن التحقيق، وسيُصار الى الاستماع للمزيد من الفتيات اليوم وعلى ضوء الشهادات يُقرّر ختم التحقيق او الاستمرار به.