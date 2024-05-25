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في إطار عملها لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فيلماً توعوياً قصيراً بعنوان "خَلَص نِرجَع لَوَرا، مُشاركتِك بالقيادة حقّ وحاجة" وحمل شعار #شاركي_ترشّحي_غيّري يرمي هذا الفيديو إلى تشجيع النساء على المشاركة في صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وذلك من خلال انخراطهنّ في المناصب القيادية، مع التأكيد على أهمية مساهمتهنّ الفعّالة والحاجة الملحّة لقدراتهنّ في المجتمع ودورهنّ الأساسي في تلبية احتياجات المجتمع.

يأتي هذا الفيديو في إطار المشروع المشترك الذي تنفّذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من السفارة الكندية في لبنان تحت عنوان "المشاركة السياسية للمرأة".