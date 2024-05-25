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عناوين الصحف ليوم السبت 25 أيار 2024

25
MAY
2024
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الأخبار

ـ «أمر» بوقف هجوم رفح: مأزق إسرائيل يتعمّق
ـ نصرالله: على العدوّ توقّع مفاجآتنا
ـ بري لسفراء الخماسية: شكراً... ولكن نختار ما نريده لا ما تختارونه
ـ الأسعار زادت 58 مرّة: سيطرة عوامل التضخّم الخارجية

البناء
ـ محكمة لاهاي تأمر جيش الاحتلال بوقف عملياته في رفح.. وصمت أميركي
ـ بيرنز يجتمع برئيس الموساد ورئيس حكومة قطر في باريس لترتيبات التفاوض
ـ نصرالله: محور المقاومة صانع المفاجآت من الطوفان إلى لبنان واليمن وإيران

الجمهورية
ـ باريس: الوقت مؤاتٍ لانتخاب رئيس
ـ رئيس مطلع الصيف...وإلّا الفراغ سيدوم
ـ عن سائق التاكسي في طهران والإنتخابات الرئاسية
ـ لودريان «العنيد» يضرب رأسه بالجدار اللبناني!
ـ برنامج أممي لدعم المشاريع الصغيرة في لبنان
ـ «العدل الدولية» تأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح

اللواء
ـ جبهة الجنوب في دائرة المفاجآت: صواريخ جديدة لحزب الله
ـ حراك الخماسيَّة من بيروت إلى باريس .. وبرّي لملاقاتها عند منتصف الطريق
ـ محكمة العدل تُضعضع «كيان الاحتلال» كمجموعة عاصية على القانون
ـ بايدن يتفاهم مع السيسي على مرور المساعدات إلى غزة.. وصياغة أميركية قطرية لمشروع الهدنة

-الديار
ـ محكمة العدل الدوليّة تلاحق «إسرائيل»: لوقف العدوان على رفح
ـ واشنطن غير مُهتمة بانتخاب رئيس... وباريس تسعى لإنجازه في الصيف

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