عناوين الصحف ليوم السبت 25 أيار 2024

الأخبار
ـ «أمر» بوقف هجوم رفح: مأزق إسرائيل يتعمّق
ـ نصرالله: على العدوّ توقّع مفاجآتنا
ـ بري لسفراء الخماسية: شكراً... ولكن نختار ما نريده لا ما تختارونه
ـ الأسعار زادت 58 مرّة: سيطرة عوامل التضخّم الخارجية
البناء
ـ محكمة لاهاي تأمر جيش الاحتلال بوقف عملياته في رفح.. وصمت أميركي
ـ بيرنز يجتمع برئيس الموساد ورئيس حكومة قطر في باريس لترتيبات التفاوض
ـ نصرالله: محور المقاومة صانع المفاجآت من الطوفان إلى لبنان واليمن وإيران
الجمهورية
ـ باريس: الوقت مؤاتٍ لانتخاب رئيس
ـ رئيس مطلع الصيف...وإلّا الفراغ سيدوم
ـ عن سائق التاكسي في طهران والإنتخابات الرئاسية
ـ لودريان «العنيد» يضرب رأسه بالجدار اللبناني!
ـ برنامج أممي لدعم المشاريع الصغيرة في لبنان
ـ «العدل الدولية» تأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح
اللواء
ـ جبهة الجنوب في دائرة المفاجآت: صواريخ جديدة لحزب الله
ـ حراك الخماسيَّة من بيروت إلى باريس .. وبرّي لملاقاتها عند منتصف الطريق
ـ محكمة العدل تُضعضع «كيان الاحتلال» كمجموعة عاصية على القانون
ـ بايدن يتفاهم مع السيسي على مرور المساعدات إلى غزة.. وصياغة أميركية قطرية لمشروع الهدنة
-الديار
ـ محكمة العدل الدوليّة تلاحق «إسرائيل»: لوقف العدوان على رفح
ـ واشنطن غير مُهتمة بانتخاب رئيس... وباريس تسعى لإنجازه في الصيف