living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"منتحلو صفة دليل سياحي"... والنقابة تحذر!

24
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشارت نقابة الادلاء السياحيين في بيان، الى ان "بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الالكترونية تقوم باجراء مقابلات مع اشخاص يعرفون عن انفسهم انهم ادلاء سياحيين، لكنهم في الحقيقة، وبعد البحث والتدقيق، تبين انهم منتحلو صفة دليل سياحي، ولا يملكون ترخيصا يخولهم ممارسة هذه المهنة، مع العلم ان الدليل السياحي المرخص، يجب ان يكون حائزا على بطاقة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة، ومن ثم يمكنه الانتساب الى نقابة الادلاء السياحيين، لذلك، نتمتى من وسائل الاعلام التحقق من صفة ضيوفها الذين ستجري معهم مقابلات تتعلق حصرا بمهنة الدليل السياحي، حتى لا تتحمل المسؤولية الجزائية عند لجوء النقابة الى الجهات القانونية والقضائية المختصة".
 
واكدت استعدادها "للتعاون مع وسائل الإعلام كافة، وتأمين وإيفاد الشخص المناسب والمتختص بالمجال السياحي لايصال الرسالة الهادفة، التي تصب في مصلحة الشأن السياحي والتنموي  للبنان وكافة مرافقه ومدنه ومواقعه السياحية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   