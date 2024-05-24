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فرض يلغينا ورفض يحمينا (سمير مسره)

24
MAY
2024
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بقول المتل: مش مهم تعمل غلطة، المهم انو تتعلم منها وما تعيدها. هيدا الكلام بينطبق علينا، لانو في غلطة مميتة رح حتما" تصير قريبا" اذا ما كلنا تحركنا وخاصة جيل الشابات والشباب في لبنان.

هل حقا" بيفضل هل الجيل النزوح عن لبنان بالعشرين سنة القادمين؟ هل حقا" عندو رغبة طوعية او اجبارية يضب غراضو بالشنطة وترك البلد؟ هل يا ترى بيعرف كيف هي العيشة ببلاد النزوح اذا ما كان معو موارد مالية ومعنوية بتسمحلو يعيش بكرامة ورفاهية؟

ليش لازم نطرح كل هل الاسئلة؟ لانو بكل بساطة، في بلدان اجنبية عم تشتغل بطريقة غير مباشرة على هل المخطط المؤذي من خلال دعم النزوح السوري بلبنان وتثبيت وجوده حتى يكون حاضر لملء الفراغ لما اللبناني يفل. يللي عم بفكر انو هل نظرية هي مؤامرة من صنع الخيال بكون غلطان كتير لانو المخطط بلش وانحط على السكة.

الحل بسيط وبيتطلب من بعض الذين بعدن بالكوما او غارقين بالغيبوبة، انو يوعو وينضمو لمعركة المواجهة المنطلقة حاليا". هي معركة بين الفرض الاممي والرفض الوطني. هو خيار بين الغاءنا وحماية تجذرنا بارض غالية على قلوبنا رغم كل الازمات.

بين الفرض والرفض لعبة حروف بسيطة. فلنربحها نحن وليخسروها هم. بين الفرض الوقح والرفض القاطع قول عالي النبرة، وارادة راسخة، وفعل جامع بادر به التيار الوطني الحر وانضمت اليه كل المكونات اللبنانية.

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