سلسلة عمليات "نوعية" للحزب!!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 24-5-2024 مقر السرية الحدودية في ثكنة دوفيف بصواريخ الفلق وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف الحزب وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 24-5-2024 مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية.
بالاضافة موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.