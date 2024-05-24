سلسلة عمليات "نوعية" للحزب!!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 24-5-2024 مقر ‏السرية الحدودية في ثكنة دوفيف بصواريخ الفلق وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف الحزب وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 24-5-2024 مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية.‏

بالاضافة موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏