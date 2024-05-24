living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لبنان يترقب نتائج مؤتمر بروكسل ونصرالله يجدد تحذير الإسرائيليين وباسيل في موقفٍ واضح: من الوهم الرهان على إنهاكِنا في الملفّ الرئاسي!

24
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يمضي لبنان يومياته بين قلق وجودي وآخر، من دون أن تتخلى قوى طليعية عن مقاومة المخاطر الداهمة، بكل ما أوتيت من قوة. فبين النزوح والحرب الجنوبية وأزمة الرئاسة، تتوزع اليوميات اللبنانية وانشغالات الوسط السياسي، في الوقت الذي تتركَّز فيه الأنظار على ما يمكن أن يخرُج به مؤتمر بروكسل، من دون تعليق امال واسعة على تغير جذري في الموقف الأوروبي.

إلى ذلك، جدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ثوابت "التيار" ومواقفه الواضحة، لجهة عدم تأمين مصلحة لبنانية من حرب الجنوب، ومن جانب ثان لجهة ركائز الحل الرئاسي.
ففي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أكّد باسيل أنَّ حرب الجنوب تضامناً مع غزة لم تأتِ بمكاسب للبنان، تحديداً ما يتعلّق بمزارع شبعا أو حل معضلتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، مؤكداً في المقابل دعم المقاومة ازاء اي اعتداء إسرائيلي على لبنان.
وفي ازمة الرئاسة، أكد اولوية التوافق، لكن مع طرح حل التنافس الديموقراطي في حال عدم تأمين هذا التوافق. واعاد باسيل التذكير بمحورية التمثيل الشعبي لأيّ مرشحٍ للرئاسة، خاصةً في مكونه المسيحي أو يكون مدعوماً من هذا المكون وقواه التمثيلية.
وقد وجّه باسيل رسائل بالغة الوضوح لمن يراهن على إضعاف "التيار" أو إنهاكه، مشدداً على أنه من الوهم الرهان على ذلك ولو بعد مئة سنة!

على خطٍ مواز، كان السيد حسن نصرالله وفي ذكرى الرئيس الإيراني ورفاقه، يجدد تحذير بنيامين نتنياهو من أي مغامرة في لبنان، موجِّهاً رسائل التضامن العميق مع إيران في مصابها. وأكد نصرالله: "نتمنى أن تتوقف الحرب، ولكن لو أصر نتنياهو على الحرب فهو يأخد هذا الكيان إلى الكارثة والمقاومة إلى النصر المؤزر".

كما رد نصرالله على تهديدات نتانياهو من الجبهة الشمالية مع لبنان، وقال: " يجب ان تنتظر من مقاومتنا المفاجآت، وأنا لا أبالغ بذلك، وأود أن أقول لا خداعكم ينطلي علينا ولا ضغوط أسيادكم تنفع"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   