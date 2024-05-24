بشرى "سارة" من مصلحة تسجيل السيارات والآليات!

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بناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، أعلنت مصلحة تسجيل السيارات والاليات عن فتح أبوابها استثنائياً في المركز الرئيسيّ الدكوانة، يوم الأحد المقبل، الواقع فيه 26 أيار 2024، وطيلة أيام الأسبوع، لانجاز مُعاملات فكّ حجز كلّ أنواع المركبات والدرّاجات التي تمّ حجزها في الخطة الأمنيّة. وعليه، يُمكن لأصحاب السيارات والآليات والدراجات التوجّه إلى مصلحة تسجيل السيّارات والآليات في الدكوانة لإجراء المقتضى بغية فكّ حجزها. أعلنت مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، فتح أبوابها إستثنائياً في المركز الرئيسي الدكوانة يوم الأحد في 2024/5/26، وطيلة أيام الأسبوع المقبل لإنجاز معاملات فك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات التي تم حجزها في الخطة الامنية وعليه يمكن لأصحاب السيارات والآليات والدراجات التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لإجراء المقتضى بغية فك حجزها.