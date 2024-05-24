لقاء للتجمع من أجل لبنان في فرنسا مع حايك: هذه هي كلفة النزوح ومخاطره!

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أقام التجمع من أجل لبنان التيار الوطني الحر في فرنسا لقاء في باريس بحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك، تمحور حول موضوع النازحين السوريين في لبنان وسبل معالجة هذه الأزمة.

وحضر اللقاء القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في باريس السيد زياد طعان، السكرتير الأول في السفارة اللبنانية السيد يوسف جبر، السكرتير الثاني السيدة لارا ضو، والنائب العام لأبرشية فرنسا للموارنة المونسنيور جان مارون قويق ممثلاً المدبر الرسولي لأبرشية سيدة لبنان للموارنة في باريس المونسنيور بيتر كرم، مسؤولة التواصل لأوروبا في التيار الوطني الحر جودي عبد النور كما حضر عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والجمعيات الناشطة في باريس واعلاميون وحشد من أعضاء التجمع في باريس.

وكانت كلمة ترحيبية ألقاها رئيس التجمع الدكتور أنطوان شديد ثم كلمتان لمسؤول الشباب ومسؤول مكتب باريس في التجمع اللذين أكّدا بأن أزمة النزوح السوري تهم الشباب اللبناني المنتشر و بأنهم وضعوا هذا الملف كأولوية لنشاطاتهم في الانتشار بما له من خطر وجودي على لبنان.

ثم كانت كلمة للدكتور ناجي حايك عرض خلالها وضع النازحين السوريين في لبنان بالأرقام الدقيقة مشيرا الى أن عدد النازحين السوريين تخطى المليونين ومئة ألف بما يشكل 650 شخصاً بالكيلومتر المربع منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية في القرى والمدن، بالإضافة إلى ٧ ألاف مخيم غير شرعي، وبأنهم يشكلون ٤٧ بالمئة من سكان لبنان أي ما يوازي ٣٠ مليون نازح في فرنسا اذا قمنا بمقارنة لوجود افتراضي للنازحين على الأراضي الفرنسية.

و أكّد أن تكلفة النزوح السوري أصبحت ٥٥ مليار دولار على الخزينة اللبنانية و بأن النازحين لا يشكلون عبئاً اقتصادياً فحسب بل أيضاً خطراً أمنياً حيث أن ٣٠٪؜ من المساجين هم من النازحين السوريين ونصفهم محكوم لإرتكابهم أعمالاً إرهابية.

كما ذكّر حايك بأن النزوح لا يشكل خطراً على لبنان فقط بل أيضاً على أوروبا بسبب إرادة النازحين بالخروج من لبنان والتوجه اليها. وتطرق إلى سبل معالجة هذه الأزمة مطالباً الانتشار اللبناني بمخاطبة القوى السياسية الأوروبية لإتخاذ المواقف المناسبة والضغط على السلطات ومواقع القرار من اجل المساهمة لحل هذه الأزمة والعمل على عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتجنيب لبنان كما البلدان الأوروبية من الأخطار الأمنية التي تهددها".