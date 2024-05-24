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القوات بررت موقفها من موضوع النزوح للسفارة الاميركية...!

24
MAY
2024
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زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية"

وأوضح التكتل، أن "الوفد شرح الخطوات التي يقوم بها الحزب على كل المستويات السياسية والنيابية - التشريعية والقانونية، كما على مستوى العلاقات الدولية والتحركات في دول الاغتراب".

ولفت إلى أن "الوفد أبدى كامل دعم القوات للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية الشرعية من وزارات وأجهزة أمنية وبلديات، كما شرح خطورة بقاء السوريين في لبنان على كل المستويات الوجودية والديموغرافية والأمنية والاقتصادية".

 
 

وقدم الوفد إلى السفارة نسخة عن العريضة النيابية التي سبق وقدمها الأسبوع الفائت لممثل المفوضية العليا للاجئين في لبنان، والتي تطالبه بـ"احترام الاتفاقية المعقودة بين الدول اللبنانية ومفوضية اللاجئين عام ٢٠٠٣ والتزام نصها الذي يؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، إنما محطة عبور إما للذهاب إلى بلد ثالث وإما العودة إلى مناطق باتت آمنة داخل سوريا وخاضعة إما للنظام وإما لنفوذ المعارضة".

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