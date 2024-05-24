القوات بررت موقفها من موضوع النزوح للسفارة الاميركية...!

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زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية"

أشار تكتل "الجمهورية القوية"، في بيان بعد زيارة وفد من التكتل السفارة الأميركية في عوكر ولقاء نائبة السفيرة أماندا بيلز والمستشار السياسي جايمي أوماليا وميغان سوللر، إلى أن "اللقاء تمحور حول موقف حزب القوات اللبنانية من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان وانعكاساته"، لافتا إلى أنه "آن أوان عودة السوريين إلى بلدهم".

وأوضح التكتل، أن "الوفد شرح الخطوات التي يقوم بها الحزب على كل المستويات السياسية والنيابية - التشريعية والقانونية، كما على مستوى العلاقات الدولية والتحركات في دول الاغتراب".

ولفت إلى أن "الوفد أبدى كامل دعم القوات للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية الشرعية من وزارات وأجهزة أمنية وبلديات، كما شرح خطورة بقاء السوريين في لبنان على كل المستويات الوجودية والديموغرافية والأمنية والاقتصادية".

وقدم الوفد إلى السفارة نسخة عن العريضة النيابية التي سبق وقدمها الأسبوع الفائت لممثل المفوضية العليا للاجئين في لبنان، والتي تطالبه بـ"احترام الاتفاقية المعقودة بين الدول اللبنانية ومفوضية اللاجئين عام ٢٠٠٣ والتزام نصها الذي يؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، إنما محطة عبور إما للذهاب إلى بلد ثالث وإما العودة إلى مناطق باتت آمنة داخل سوريا وخاضعة إما للنظام وإما لنفوذ المعارضة".