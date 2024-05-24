جميل السيد: ماذا يعني غداً عيد التحرير في ٢٥ أيار عام ٢٠٠٠؟!

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كتب النائب جميل السيد عبر منصة X:

ماذا يعني غداً عيد التحرير في ٢٥ أيار عام ٢٠٠٠؟!

من كان عمره حينذاك ١٥ سنة أصبح عمره اليوم ٤٠ سنة،

يعني،

اكثر من نصف الشعب اللبناني الذي يسمع اليوم عن عيد التحرير، لم يعايش تلك المرحلة…

لذلك،

هذه الوقائع أدناه هي لِمَن لم يكُن واعياً حينذاك او كان واعياً ويريد تحوير الحقائق اليوم:

٢٥ أيار هي ذكرى إنسحاب إسرائيل القسري من جنوب لبنان بعد إحتلال دام ٢٢ سنة منذ ١٩٧٨ ولغاية ٢٥ أيار ٢٠٠٠، وتخلله اجتياحها للبنان حتى العاصمة بيروت عام ١٩٨٢..

ولم يكن ذلك الإنسحاب القسري ليحصل في ٢٥ أيار ٢٠٠٠ لولا تضحيات الجيش اللبناني وأحزاب المقاومة الوطنية والإسلامية وصمود الشعب اللبناني، وكل ذلك في إطار دولة لبنانية كانت موحّدة الموقف ولم تطعن تلك التضحيات في الظهر، بل إستثمرتها في مفاوضات شاقة لعدة أشهر عبر الامم المتحدة وإسترجعت خلالها كل الحدود اللبنانية الدولية مع فلسطين من النقطة B1 في رأس الناقورة، بإستثناء مزارع شبعا التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها ولكن تمّ تكريسها رسمياً ودولياً وحتى أسرائيلياً على أنها منطقة لبنانية محتلة…

كلامي هذا ليس فقط بصفتي شاهداً على تلك المرحلة،

بل كمدير للأمن العام كنت ممسكاً بملف الجنوب والإحتلال ورئيساً للفريق العسكري المُخطِّط لإستعادة الحدود الدولية ضمن إطار مفاوضات شاقة بقيادة الرئيسين أميل لحود وسليم الحص بمواجهة الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن الذي كان وسيطاً مع إسرائيل، وحيث جرى لاحقاً تعيين العميد الركن امين حطيط لتنفيذ ذلك الترسيم الميداني طبقاً للحدود الدولية الجنوبية للبنان…

السبب الثاني لهذا الاستذكار هو التحَسُّر على ما أصبحت عليه دولتنا المشتتة اليوم والمنقسمة على نفسها سياسياً وطائفياً،

دولتنا الرسمية والسياسية والحزبية والطائفية هي مجموعة دُوَل،

كلّهم رؤوس وليس فيها رأس،

بعضهم يريد ان يتكرّم على إسرائيل بما لم تطلبه إسرائيل،

بعضهم يريد ترسيم حدود مرسّمة أصلاً كي تبقى إسرائيل في نقاط منها،

بعضهم يقول للأجنبي نحن معك لكننا مغلوب على أمرنا ونخاف على أنفسنا من اللبناني الآخر إذا مشينا معك…

كيف لدولة تخافُ من قوّتها وتطمئنّ إلى ضعفها، أن تهزم عدُوّاً في حرب أو أن تسترجع أرضاً في مفاوضات؟!