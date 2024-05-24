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توقيف منفّذ جريمة أمام مسجد بالبيّاض في صور!

24
MAY
2024
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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"بتاريخ 17-5-2024 وأمام مسجد بلدة البيّاض في صور، حصل تلاسن بين المواطنين: - ش. ب. (من مواليد عام 1961)، و - ع. ف. (من مواليد عام 1959)، على خلفية ركن سيّارة الأول أمام المسجد".

وتابع، "وتطوّر الأمر إلى إقدام (ش. ب.) على إطلاق النار من بندقية كلاشنكوف باتجاه (ع. ف.)، ما أدّى إلى إصابته، فنقل على أثرها الى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة، متأثّرا بجروحه، وفرّ بعدها مطلق النّار إلى جهةٍ مجهولة. وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، مما أثار الريبة والقلق لدى المواطنين".

واضاف البلاغ، "على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد القاتل وتوقيفه".

واكد البلاغ، انه "بالتاريخ ذاته، نفّذت دوريّات شّعبة المعلومات حواجز وكمائن على المسالك المحتمل فراره عبرها، حيث تمكّنت من توقيفه بالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان بالقرب من جسر الأوّلي، أثناء فراره باتجاه مدينة بيروت على متن سيارته، وضبطت بحوزته بندقية الكلاشنكوف المستخدمة في الجريمة".

واوضح البلاغ، انه "باستماعه، اعترف بما نُسب اليه".

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقّه، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ".

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