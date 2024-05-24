أمطار ورياح ناشطة واحتمال تشكل خلايا رعدية!

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يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط بمنخفض جويّ محدود الفعاليّة، مصحوب بكتل هوائيّة باردة نسبيّاً، متمركز حاليّاً فوق غرب تركيا، ويتحرّك شرقاً، ما يؤدّي إلى تقلّبات في الطقس اعتباراً من بعد ظهر هذا اليوم حيث تنخفض الحرارة دون معدّلاتها الموسميّة، وتصبح اﻷجواء مهيّأة لتساقط الأمطار مع رياح ناشطة واحتمال تشكل خلايا رعدية خاصة في المناطق الشمالية. ينحسر تأثيره اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت حيث يستقر تدريجيًّا مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع بدءًا من يوم الأحد.

وجاء في النشرة ما يلي:

الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: غائم جزئياً صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة و رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل أحياناً سرعتها إلى 65 كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية. يتحول الطقس ابتداء من بعد الظهر الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصةً في المناطق الشماليّة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مساء حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



السبت: غائم جزئيًّا إلى غائم ، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة و نشوء خلايا رعدية محليّة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية، و رياح ناشطة. يتحسّن الطقس تدريجيًّا اعتبارًا من فترة بعد الظهر مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة مساءً .

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصّة في الداخل وعلى الجبال لتتخطّى معدّلاتها الموسميّة و دون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدّلاتها الموسميّة و استمرار لتكون الضباب على المرتفعات.