هيئة كولكو كندا في التيار تشارك بالقدّاس الإلهي تجمع الشبيبة المارونية في رعية مار شربل اوتاوا

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شاركت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر بشخص مسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عَارِج ممثلةً المنسق العام المهندس جهاد داوود بالقدّاس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران بول مروان تابت لتجمع الشبيبة المارونية في رعية مار شربل اوتاوا.

كما و قد حضر القداس غبطة البطريرك الكندي والسفير البابوي آيفون دوجودفتش ، السفير اللبناني فادي زيادة وعقيلته،منسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون ،عدد من النواب الكنديين و أحزاب و جمعيات لبنانيّة..

هذا و قد حث المطران تابت الشبيبة على التعمق في الحياة الروحية والالتزام الفعال في انتمائهم الكنسي والثقافي و قد شارك في المؤتمر أكثر من ٧٥٠ شاب وصبية من كل المقاطعات في كندا بين عمر ١٧ و ٣٥. في الختام اعلن انعقاد تجمع الشبيبة المارونية للسنة القادمة ٢٠٢٥ في مدينة وندسور.