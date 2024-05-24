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الأنباء الكويتية: مساع دولية وعربية مستمرة، وتترجم بزيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت الأسبوع المقبل، توازيا مع اتصالات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتمحور حول الأوضاع في لبنان.

وكشفت معلومات عن أن ماكرون يسعى إلى ترتيب الملف الرئاسي اللبناني العالق قبل لقاء القمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 6 يونيو المقبل، على هامش مشاركة الرئيس الأميركي في احتفالات إنزال النورماندي من قوات الحلفاء بالحرب العالمية الثانية.

جهود دولية وعربية حثيثة تنتظر مساعدة لبنانية، أي قيام أهل البيت بالسعي إلى ترتيب شؤونهم، بعيدا عن «الأجندات الخارجية الإقليمية»، التي قد تدخل البلاد في نفق أشد ظلاما وضيقا، وتسهم في تحلل كامل لمؤسسات الدولة شبه المشلولة حاليا.

زيارة لودريان لن تكون حاسمة لجهة إحداث الخرق المنشود في الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ 31 أكتوبر 2022، إلا أنها الخطوة ما بعد الأولى بكثير «في رحلة الأميال اللبنانية التي لا تنتهي».

وفي هذا الإطار تتكثف في الأسبوع الأخير من مايو التحركات نحو بلورة صيغة اتفاق حول الاستحقاق الرئاسي، وتتوج بزيارة لودريان.