عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 أيار 2024

الأخبار: إسرائيل تبحث اتفاقاً: عودة عجلة المفاوضات؟
البنك الدولي: الفقر في لبنان عميق جداً
بلديّة بيروت تبيع الشوارع
نداء الوطن: نتنياهو يعلن "خططاً مفصّلة ومهمة وحتى مفاجئة" في الجنوب
ميليشيات المحور من طهران إلى بيروت: مقاومة على كل الجبهات حتى النصر
اللواء: سباق الرئاسة والتهدئة: ماكرون وبن سلمان لإنهاء أزمة الجمهورية
النازحون أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. ونتنياهو وبيني غانتس للحسم قبل أيلول
البناء: إيران تشيّع رئيسها ووزير خارجيتها… وتواصل التحقيق وتستعدّ ليوم الانتخابات/ بيرنز لاستئناف المفاوضات ونتنياهو لورقة جديدة… والمقاومة: المهم وقف الحرب/ بعد طلبات الجنائية الدولية… محكمة العدل اليوم: قرار ملزم بوقف الأعمال الحربية؟
الجمهورية: لبنان على طاولة بادين وماكرون
"حزورة" حزيران: رئيس... لا رئيس
النهار: الزيارة السادسة للودريان: حقل ألغام رئاسي- ميداني
الديار: اسرائيل تتخبط جنوبا… نتانياهو يهدد «بمفاجآت» ونصرالله يرد اليوم
لودريان الى بيروت دون خطة وهوكشتاين يراهن على هدنة غزة!
l'orient le jour: Quand l’Arabie saoudite brise la glace avec le Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: الرئيس الفرنسي ينشط لترتيب الملف الرئاسي اللبناني.. ومساعدة «أهل البيت» مطلوبة بعيداً عن «الأجندات»
الشرق الأوسط السعودية: تقارير: «العدل الدولية» ستأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة