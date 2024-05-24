living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 أيار 2024

24
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال ضابط كبير سابق في جيش الاحتلال على إحدى قنوات التلفزيون إن الجيش بدأ معركة التحقيقات بسبب التقصير الذي أدّى إلى ما يُسمّى الآن بالكارثة الوجودية. وقال إن إعلان الجيش رسمياً أنه أرسل تحذيراً لبنيامين نتنياهو، لكنه طلب تجاهل هذا التحذير، لأن لديه ضمانات بعد قيام حماس بأيّ عمل هجومي هو خطوة موثقة ونفي نتنياهو سوف يدفع بالجيش لإظهار وثائقه. وهذا يعني بداية التحقيق ولم يستبعد أن يكون كلام زعيم المعارضة يائير لبيد عن دعوة نتنياهو للاطمئنان إلى الوضع في غزة يصبُّ في الاتجاه ذاته. وهو الاعتقاد أن الحاجة ماسّة لبدء التحقيق في تقصير 7 أكتوبر كمدخل لتنحية نتنياهو.

 

كواليس
قال سفير دولة أوروبية في بيروت إن خطابات قائد حركة أنصار الله باتت موضع متابعة واهتمام في العواصم الغربية، مشيراً إلى تزامن الكلام الأميركي عن مقدّرات أنصار الله ببلوغ البحر المتوسط والإشارة إلى الخشية من فعالية هجماتهم في المتوسط مع الكلام الذي قاله السيد عبدالملك الحوثي عن تنفيذ أول هجوم على هدف بحريّ في البحر المتوسط وإشارته إلى التعاون الوثيق الذي بدأ مع المقاومة العراقية لتنسيق الهجمات. وقال إن التوقعات تقول بالتنسيق في مجالي البحر المتوسط واستهداف (إيلات) أم الرشراش.

 

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يخشى خبراء نفطيون من تجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار، ما لم تتوقف حرب غزة قبل حلول الصيف!


همس
أقفلت دول عربية في بلاد المغرب باب البحث بملفات الطاقة، قبل تسوية أحد مخلفات الاشتباك القضائي مع إحدى أكبر شركاتها.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

سيتوجّه وفد قواتيّ رفيع المستوى إلى قطر خلال الأيام المقبلة بناءً على دعوة رسميّة.

 

لوحظ أنّ رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية وصف، السيد علي الخامنئي، أمام الإعلاميين، بـ»القائد» بعد تأديته واجب العزاء في السفارة الإيرانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   