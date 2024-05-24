أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 أيار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال ضابط كبير سابق في جيش الاحتلال على إحدى قنوات التلفزيون إن الجيش بدأ معركة التحقيقات بسبب التقصير الذي أدّى إلى ما يُسمّى الآن بالكارثة الوجودية. وقال إن إعلان الجيش رسمياً أنه أرسل تحذيراً لبنيامين نتنياهو، لكنه طلب تجاهل هذا التحذير، لأن لديه ضمانات بعد قيام حماس بأيّ عمل هجومي هو خطوة موثقة ونفي نتنياهو سوف يدفع بالجيش لإظهار وثائقه. وهذا يعني بداية التحقيق ولم يستبعد أن يكون كلام زعيم المعارضة يائير لبيد عن دعوة نتنياهو للاطمئنان إلى الوضع في غزة يصبُّ في الاتجاه ذاته. وهو الاعتقاد أن الحاجة ماسّة لبدء التحقيق في تقصير 7 أكتوبر كمدخل لتنحية نتنياهو.

كواليس

قال سفير دولة أوروبية في بيروت إن خطابات قائد حركة أنصار الله باتت موضع متابعة واهتمام في العواصم الغربية، مشيراً إلى تزامن الكلام الأميركي عن مقدّرات أنصار الله ببلوغ البحر المتوسط والإشارة إلى الخشية من فعالية هجماتهم في المتوسط مع الكلام الذي قاله السيد عبدالملك الحوثي عن تنفيذ أول هجوم على هدف بحريّ في البحر المتوسط وإشارته إلى التعاون الوثيق الذي بدأ مع المقاومة العراقية لتنسيق الهجمات. وقال إن التوقعات تقول بالتنسيق في مجالي البحر المتوسط واستهداف (إيلات) أم الرشراش.



اللواء: أسرار

لغز

يخشى خبراء نفطيون من تجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار، ما لم تتوقف حرب غزة قبل حلول الصيف!



همس

أقفلت دول عربية في بلاد المغرب باب البحث بملفات الطاقة، قبل تسوية أحد مخلفات الاشتباك القضائي مع إحدى أكبر شركاتها.



نداء الوطن: خفايا

سيتوجّه وفد قواتيّ رفيع المستوى إلى قطر خلال الأيام المقبلة بناءً على دعوة رسميّة.

لوحظ أنّ رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية وصف، السيد علي الخامنئي، أمام الإعلاميين، بـ»القائد» بعد تأديته واجب العزاء في السفارة الإيرانية.