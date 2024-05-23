ناجي حايك تباحث مع السيناتور الفرنسي الجمهوري رينو لوغلو بشأن النزوح السوري

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التقى نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجية د.ناجي حايك بالسيناتور الفرنسي الجمهوري رينو لوغلو وجرت مباحثات متعلقة بالنزوح السوري والوجود غير الشرعي للسوريين في لبنان. وفي هذا الاطار تفهم السيناتور موقف لبنان من موضوع الحوافز التي تعطى للسوريين التي تشجعهم على البقاء في لبنان . وتمنى د.حايك عليه وعلى التجمع الكبير الذي ينتمي اليه الحزب الجمهوري في البرلمان الاوروبي ان تعيد الدول الاوروبية تقويم وضع سوريا الذي بات آمناً وان تعطي المساعدات هذه في سوريا ، الامر الذي يحفز النازحين للعودة الى سوريا. وبالتالي وعد السيناتور بمتابعة الموضوع عبر تنظيم لقاءات مع اركان حزبه لاتخاذ الموقف المناسب.