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المجلس الوطني للتيار يدخل تعديلات على النظام الداخلي...و هذه تفاصيلها

23
MAY
2024
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عقد المجلس الوطني في التيار الوطني الحر مساء الاربعاء 22/5/2024 اجتماعاً مخصصاً لإجراء تعديلات على النظام الداخلي للتيار وذلك بحسب آلية تعديل النظام، وقد تمّ التصويت باجماع الحاضرين على هذه التعديلات وأهمّها: 1 - اضافات على اهداف التيار. 2 – الحد الأدنى المطلوب لحضور الاجتماعات في المجلس السياسي والهيئة السياسية ومجالس الأقضية. 3 – واجبات المنتسبين بالتعهّد بالالتزام بسياسة التيار وقراراته لمن يستلمون مناصب رسمية. 4 – اضافة على دور وصلاحيات امناء السر في مجالس الأقضية. 5 – تعديل في آلية الانتخابات الداخلية في التيار وحقوق المنتسبين ومهام وصلاحيات الرئيس في هذا المجال. 6 – اعتماد تسمية اللجنة المركزية للمرأة. 7 – انشاء المجلس الاعلى للتربية ومهامه. 8 – لحظ حالة اضافية من حالات الشغور في رئاسة التيار. 9 - تحديد عمر الشباب بثلاثين عاماً وما دون، والزامية وجود عنصر الشباب في اي هيئة او لجنة يتمّ تكوينها في التيار. هذا وقد بلغت نقاط اصوات المشاركين 653 نقطة، وقد تخطّت بذلك النصاب المطلوب للتصويت الذي هو ثلثي عدد الاصوات البالغ 551. كما تمّ عرض شؤون سياسية وتنظيمية خلال الاجتماع.

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