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ميقاتي عرض الاوضاع هاتفياً مع نظيره الاسباني واستقبل وفداً اردنياً

23
MAY
2024
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أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا برئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، وتم البحث في الوضع في المنطقة والعلاقات بين لبنان واسبانيا.

وخلال الاتصال، هنأ الرئيس ميقاتي نظيره الاسباني على قرار بلاده الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد تصويتها في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين.

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بدوره، اشار سانشيز الى أن “اسبانيا تريد أن يساهم هذا الاعتراف في بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار في كل بلدان المنطقة”. وجدد تأكيد التزام حكومة بلاده بـ”أمن لبنان واستقراره، وتشديدها على العمل الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في هذا الصدد”.

وكان رئيس الحكومة استقبل نائب رئيس الحكومة الأردنية ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان على رأس وفد، في السرايا الحكومية اليوم.

وضم الوفد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، السفير الاردني وليد حديد، وزير الصحة السابق رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نزير عبيدات، وزير الدولة السابق، رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة نعيمات، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية علاء الحلحولي، رئيس جامعة اليرموك إسلام مساد والامين العام للاتحاد العربي للمناطق الحرة محمود القطيشات.

كما شارك في اللقاء رئيس مجلس أمناء جمعية “البر والأحسان” ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري ورئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل نبيل عبد السلام وامين عام الجامعة الدكتور عمر حوري.

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