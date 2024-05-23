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زهران: سوف ترتفع درجة حرارة الحرب في الجنوب هذا الصيف ولكن..؟

23
MAY
2024
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كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أنّ "ظروف الحرب الشاملة اليوم أقلّ من ظروف الحرب الشاملة التي كانت في بداية 7 أكتوبر."

وقال في حديث مع الإعلامي وليد عبّود لتلفزيون لبنان: "من كان يتوقّع أن تُقدم المحكمة الجنائية الدولية يوماً على إصدار مذكّرات حمراء بحقّ قادة إسرائيل وأن ترحّب بها دولة كفرنسا."

وأردف زهران: "في العام 1975 دُفنت الدولة اللبنانيّة من دون رجعة."

وحول زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، كشف زهران أنّه "آتٍ إلى لبنان وتمّ تحديد موعد له في عين التينة في 28 الشهر الجاري."

وقال إنّه "في العام 2006 اتّخذ حزب الله قراراً بعدم استخدام مرفأ بيروت، وهو لا يمانع وضع Scanner في مرفأ بيروت."

وأضاف: "الخماسيّة على عشرتنا صاروا متلنا، ولم أفهم لماذا حدّدوا آخر أيار موعداً لانتخاب رئيس." وأوضح أنّ "الحرب في غزّة لن تنتهي لا بشهر ولا بإثنين ولا بثلاثة."

وكشف عن "معلومات تقول إنّ نتنياهو لن يوقف الحرب قبل وصول صديقه ترامب إلى البيت الأبيض"، وقال إنّ "لا رئيس للجمهوريّة قبل وقف الحرب، والمجتمع الدولي كان "مش قاشعنا" قبل 7 أكتوبر."

وفي الحديث قال زهران إنّ "عدد النواب الذي حضر جلسة التمديد لقائد الجيش جوزيف عون هو يافطة عنوانها نريدك في قيادة الجيش ولا نريدك في رئاسة الجمهوريّة."

وأكّد أنّ "طول ما سوريا محاصرة" سيهرب السوريون إلى لبنان والأردن وغيرهما. وقال إن "معالجة ملفّ النزوح السوري تتمّ بطريقة غير صحيحة، وما يجري هو أنّ النازحين يغادرون المناطق المسيحيّة ويتوجّهون إلى المناطق السنيّة وهذا ليس حلاً، والحلّ هو بتقسيم هبة المليار يورو على النازحين مع اشتراط عودتهم إلى سوريا."

وأضاف: "السيّد نصر الله "عندو ركاب" ولذلك طالب بفتح باب البحر ولكن مجلس الوزراء "عندو روماتيزم".

وعن قمّة البحرين قال زهران إنّه "كان على ميقاتي أن يقول جملة واحدة يطالب فيها الدول الموجودة بتمويل إعادة النازحين السوريين." وأردف: "ميقاتي خفّض تمثيله في مؤتمر بروكسل بعد الرسالة التي نقلتها الخارجيّة السوريّة إلى الخارجيّة اللبنانيّة."

وكشف زهران أنّ "60 بالمئة من الولادات السوريّة غير مسجّلة."

وختم يقول: "سوف ترتفع درجة حرارة الحرب في الجنوب هذا الصيف ولكن سرعان ما ستنخفض."

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