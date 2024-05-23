living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس

23
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يسيطر طقس دافىء اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة على لبنان. وتنكفىء الكتل الدافئة بدءًا من يوم غد الجمعة لتحل مكانها تيارات معتدلة الحرارة ورطبة تؤدي الى امطار خفيفة محلية بين بعد ظهر يوم الجمعة ولغاية بعد ظهر السبت، وتترافق مع رياح قوية خاصة الجمعة المقبل وشمالًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مغبر قليلًا ويتخلل الجو سحب عالية ويتشكل ضباب محلي
- الرياح: غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠-٧٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال ٣٠٪؜ امطار محلية، الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س (خاصة شمالًا)

السبت: متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال ٣٠٪؜ امطار محلية لغاية بعد الظهر، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س (خاصة شمالًا)
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   