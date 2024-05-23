الوطن السورية: الاحتلال التركي أحرق حقول قمح في عين العرب

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الوطن السورية: أفادت مصادر إعلامية معارضة أمس، باحتراق محاصيل زراعية نتيجة قصف مدفعي تركي قرب ناحية عين عيسى بريف الرقة.





تحدث موقع «باسنيوز» الكردي العراقي عن اندلاع النيران منذ أول من أمس الثلاثاء بحقول القمح والشعير في ريف عين العرب شرق حلب ما أدى إلى احتراق أكثر من 150 دونماً من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

وقالت مصادر محلية من المنطقة وفق «باسنيوز»: إن «حريقاً اندلع بحقول القمح والشعير بين قريتي يدي قوي وحلنج جنوب كوباني ( عين العرب)، ما أدى إلى التهام أكثر من 150 دونماً من الأراضي التي تنتظر الحصاد»، وأضافت: إن «فرق الإطفاء وكذلك أصحاب الجرارات من أهالي المنطقة قاموا بإخماد النيران قبل أن تتمدد إلى المحاصيل المجاورة، من دون معرفة سبب الحريق حتى اللحظة».