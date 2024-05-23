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الرئاسة بعيدة؟

23
MAY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

رئاسيًا: ان حركة الخماسية ما زالت خجولة وغير حاسمة بعد ان غرقت بالتفاصيل الداخلية وتقمصت ادوار القيادات اللبنانية المتباعدة « كل يغني على ليلاه « بانتظار زيارة الموفد الفرنسي لودريان الثلاثاء والاجتماع بالرئيسين بري وميقاتي كما سيجول على رؤساء الكتل السياسية وسيلتقي كتلة الاعتدال في قصر الصنوبر على طاولة الغداء.

 

وفي المعلومات، ان لودريان سيقوم باعداد تصور شامل عن الملف الرئاسي وتقديمه الى الرئيس ماكرون لطرحه مع الرئيس الاميركي بايدن خلال القمة التي تجمعهما منتصف حزيران.

 

وحسب المصادر المتابعة لحراك الخماسية، فانها لم تضع اي آلية لتسويق ما توصلت اليه، ومن أين تبدأ ؟ وكيف ستفكك الالغام الكثيرة من رئاسة جلسات الحوار مقابل رفض البطريرك الماروني لترؤس بري للحوار والدعوة اليه مدعوما من جعجع والتغييريين.


- هل يمكن لبري وجنبلاط وجعجع وباسيل ان يسمحوا لكتلة الاعتدال الوطني ان تشكل بيضة القبان في الاستحقاق الرئاسي ؟


- هل يوجد توافق بين اعضاء الخماسية على الاسم، فرنسا لا تزال تعمل على المقايضة بين فرنجية والجنوب، قطر مع قائد الجيش او المدير العام للامن العام بالوكالة، السعودية ضد مرشح حزب الله، القاهرة على الحياد فيما واشنطن تنتظر وقف النار لتبدا المفاوضات حول الجنوب .

 

- الدكتور جعجع أبلغ السفير الفرنسي رفضه لجلسات الحوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

خلافات على الجلسات المتتالية والنصاب، الى غيرها من العقد التي تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية، حتى النائب في كتلة الاعتدال وليد البعريني قال في تصريح منذ اسبوع انه يستبعد حصول الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، وهناك قوى سياسية تستبعد حصول الانتخابات في عهد المجلس النيابي الحالي، وبالتالي الرئاسة بعيدة وطويلة، حتى إن جنبلاط كشف ان الرئيس ماكرون لم يفاتحه بالملف الرئاسي قطعيا.

الديار
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