عناوين الصحف ليوم الخميس 23 أيار 2024

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الأخبار: حرب على «الجنائية الدولية»: إسرائيل تزداد عزلة

إبداعات «السلطة والمال»: تحويل الودائع إلى سندات عمرها 30 سنة

«توتال» تماطل: التنقيب معطّل في كل لبنان

نداء الوطن: "حزب الله" ينعى عنصرين وإسرائيل تواصل التحضيرات لجبهة الجنوب

لبنان على طاولة أميركية - إيرانية وتحذير من "غزة جديدة" جنوب الليطاني

اللواء: رؤساء الكتل للصندوق: الودائع أولاً ومع تسريع الإتفاق

برِّي يعزِّي الخامنئي ويلتقي أمير قطر.. وجبهة الجنوب مشتعلة بالتناغم مع غزَّة

البناء: 3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين وتبشر بتنسيق عربي أوروبي لفرض التسوية / طهران تغصّ بالمعزين: رئيس الدوما وأمير قطر ورئيس تونس ووزراء خارجية / لبنان يعزّي: بري والخطيب وأبو حبيب إلى إيران… وفي السفارة ميقاتي وبخاري /



النهار: باريس وواشنطن نحو استعادة "تفاهم 1559"؟





الديار: الخماسية غرقت بالتفاصيل... «كل يغني على ليلاه» والرئاسة بعيدة

الجمهورية: الرئاسة ضائعة... والحل السياسي مؤجل

غياب رئيسي لن يؤثر على كواليس "مسقط"

l'orient le jour: Ivo Freijsen à « L’OLJ » : Il n'y a pas d’agenda caché pour maintenir les réfugiés syriens au Liban



عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: تكثيف الاتصالات سعياً إلى خرق في الملف الرئاسي وزيارة مرتقبة للو دريان

تقارب أميركي مع طروحات «الثنائي» يلقى رفضاً مسيحياً من «التيار» و«القوات» واستعادة لمشهد 1988



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل توسّع حربها وتطيل بقاء قواتها في جنين

«الشرق الأوسط» دخلت المدينة ورصدت فصول العملية العسكرية الموسعة



الوطن السورية: عرنوس ترأس الوفد السوري وأكد أن الشهداء سيبقون معنا روحاً وفكراً وقيماً … طهران ودعت شهداءها.. ورئيسي يوارى الثرى في مشهد اليوم … عشرات الوفود العربية والأجنبية شاركت في التأبين.. والخامنئي أَمَّ صلاة الجنازة