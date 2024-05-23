أسرار الصحف ليوم الخميس 23 أيار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يتداول مستوطنو شمال فلسطين خريطة يوميّة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مدى نيران المقاومة في اليوم الذي سبق والمناطق التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة ويوسّعون يومياً ما يسمّونه الحزام الأمني لحزب الله في شمال فلسطين. وتظهر الخريطة باللون الأحمر المناطق والطرق التي لا ينصح بالتوجّه إليها لخطر تعرّضها للنيران. وتبلغ المساحة التي تلحظها الخريطة لمنطقة الحزام الأمني حوالي 2000 كلم مربع أي ستة أضعاف مساحة قطاع غزة.

خفايا

قال أستاذ جامعي عربي في إحدى الجامعات الأميركية العريقة إن هناك تسابقاً في المؤسسات الغربية على التقرّب من المشاعر المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث قامت قناة سي ان ان بابتكار جدار داخل استديوهاتها على طول عشرات الأمتار ملأته بإشارات تتحرّك مع عدد الشهداء الأطفال في غزة، بينما تبادر الشركات المتهمة بدعم كيان الاحتلال إلى التبرؤ من هذا الدعم وإعلان الاستعداد لتخصيص مبالغ لمساعدة غزة وجرحاها وطلابها بأشكال مختلفة، وتقوم الصحف التي روّجت لأكاذيب نسبت عبرها لحركة حماس ارتكاب جرائم بحق الأطفال والنساء إلى إعداد روايات موثقة تنقض وتفكّك تلك الأكاذيب، معتبراً أن هذا التحوّل يشبه التقرّب من المشاعر اليهودية بعد الحرب العالميّة الثانية والشعور بالذنب

اللواء: أسرار

لغز

لتاريخه، لم يتم رسمياً طلب لقاء بين سفراء من الخماسية أو مجتمعين مع مرجع نيابي!

غمز

فتح تهريب الأسلحة إلى لبنان ملف اقتناء الشباب السلاح الفردي حيث قُدِّر عدد المسلحين بأكثر من نصف مليون شخص.



همس

تتوقع مصادر دبلوماسية معنية، أن تُستأنف الاتصالات بين عاصمة وطهران بعد تكوين السلطة التنفيذية الجديدة.



نداء الوطن خفايا

يتردد أنّ المحيطين برئيس نادٍ بيروتي مرموق يلقبونه بـ»دولة الرئيس».

يتباهى أحد المقاولين البارزين بأنّ شركته لا تزال تستحوذ على حصة وازنة من المناقصات بعدما تخلص من عبء 60% من المستخدمين والمهندسين في شركته.

يقال إنّ مرجعاً حكومياً كرّر أمام زواره رأيه بأنه لا يرى في هذا المجلس فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية.