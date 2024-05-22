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تطور نوعي في المواقف الدولية

22
MAY
2024
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في وقت تواصل إيران وداع رئيسِها، في مراسم تمتد لعدة أيام، وسط مشاركة عربية لافتة، تقدمها اليوم وفدا السعودية والامارات، شكل اعتراف ثلاث دولة اوروبية هي اسبانيا والنروج وايرلندا بدولة فلسطين محور المواقف الإقليمية والدولية. فالاعتراف الذي رأى فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي مكافأة للإرهاب، وضعه وزير الخارجية الفرنسية خارح تصنيف المحظورات، واعتبر الرئيس الأميركي أن الوصول إليه يتطلب مفاوضات بين الأطراف.
لكن، بغضِّ النظر عن الترجمة العملية للاعترافات الثلاثة، وما يمكن أن يليها، بات واضحاً أن تطورات الأشهر الأخيرة في غزة أدت إلى تطور نوعي في المواقف الدولية من القضية الفلسطينية ككل، بدءاً بالموقف الأميركي غير المؤيد لاقتحام رفح، مروراً بانتفاضات الجامعات الاميركية رفضاً للإبادة، ووصولاً إلى تقدم دول اوروبية خطوة نوعية إلى الأمام على مستوى للاعتراف، للمرة الأولى منذ نشأة الكيان العِبري.
اما  لبنانياً، وفيما الترقب سيد الموقف بعد مأساة إيران، وفي وقت دفع  لبنان تاريخياً ولا يزال إلى اليوم، أغلى الأثمان في سبيل القضية الفلسطينية، تتجه الانظار الى المواقف المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الايام المقبلة، سواء على مستوى العلاقات اللبنانية-الايرانية، او على خط الجنوب في العيد الرابع والعشرين للتحرير.
وفي غضون ذلك، تبدو سائر الملفات الداخلية مؤجلة في انتظار الوضع الاقليمي، بدءاً برئاسة الجمهورية التي يُستبعد اي خرق في شأنها في المدى المنظور على رغم جهود اللجنة الخماسية، وليس انتهاء بالإصلاح، الذي بدا واضحاً لفريق صندوق النقد الدولي الذي يزور راهناً  لبنان، أن غالبية السياسيين اللبنانيين لم يتقدموا خطوة واحدة جديدة فيه.

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