جميل السيد: لولا التضحيات في غزة اليوم هل كان من أحد في العالم ليستذكر قضية فلسطين؟

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه:

من ثمار غزّة، إسبانيا وإيرلندا والنروج، إعترفت بالدولة الفلسطينية، وبعض الدول الأوروبية الأخرى قالت أن الوقت ليس "مناسباً" بعد للإعتراف بدولة فلسطينية!! الرئاسة الأميركية قالت اليوم أن قيام دولة فلسطينية يجب ان يتم عبر "مفاوضات مباشرة" بين إسرائيل والفلسطينيين وليس من خلال أعتراف الدول بها!! إسرائيل بحكومتها ومعظم أحزابها أعلنت رفض اي دولة فلسطينية لا اليوم ولا في المستقبل، لا بل تعتبر أن الإعتراف بها اليوم هو مكافأة لحماس!!! للتذكير، مفاوضات أوسلو ومدريد عام ١٩٩٢ و ١٩٩٣ كانت برعاية أميركية وأوروبية مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برئاسة ياسر عرفات وإسحق رابين وأقرّت قيام دولة فلسطينية، وتصافحا أمام البيت الأبيض بمباركة رئيس أميركا الواقف بينهما. (الصُوَر أدناه). ٣٢ سنة مرت على تلك الاتفاقيات ولم تلتزم بها إسرائيل بل قضمت خلالها اكثر من ثلث الضفة الغربية وحاصرت غزة ولا تزال… إذا لم يكن اليوم هو التوقيت المناسب بنظر أوروبا وأميركا لقيام الدولة الفلسطينية، فمتى سيكون؟! وللذين لاموا المقاومة الفلسطينية على "طيشها": لولا التضحيات في غزة اليوم هل كان من أحد في العالم ليستذكر قضية فلسطين او ليستفيق على دولة فلسطينية؟!