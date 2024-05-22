بالأسلحة الصاروخية...المقاومة استهدفت موقعي البغدادي والسماقة

A+
A-
صدر عن المقاومة البيان الاتي:
“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة”.
و“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة”.