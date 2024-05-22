living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميقاتي في إطلاق فعاليات “طرابلس التاريخ والتجدد”: مدينة العلم والعيشِ الواحد وفضاء للتلاقي والتفاهم

22
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حفل إطلاق فعاليات “طرابلس: التاريخ والتجدد”، عصر اليوم، في جامعة بيروت العربية- فرع طرابلس، بتنظيم من”جامعة بيروت العربية وجمعية “العزم والسعادة الاجتماعية”.

وألقى ميقاتي كلمة قال فيها: “بفخر كبير يسعدني أن نلتقي اليوم لاطلاق فعاليات “طرابلس التاريخ والتجدد”، بالتعاون بين”جامعة بيروت العربية” الرائدة في العلم والثقافة والحضور المميز على امتداد لبنان، وطرابلس خصوصا، وبين “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” التي تحمل منذ سنوات طويلة هموم طرابلس وشجونها وإبداعاتِها وتطلعاتها”.

أضاف: “يحمل لقاؤنا اليوم عنوان “التاريخ والتجدد” في طرابلس، التي منذ آلاف السنين تداولت أرضها دول وعصور وحضارات، وتراكم فيها تاريخ قديم ووسيط وحديث، وتقلبت أحوالها بين احتلال وتحرير، وفقر ورخاء، وصراعات واستقرار، وتنمية وجمود، حتى أصبحت اليوم عاصمة للثقافة العربية، وهي في الأصل عاصمة العروبة وعاصمة الوسطية”.

وتابع: “في كل أحوالها، كانت الفيحاء وما زالت مدينة العلم والسماحة والعيشِ الواحد، وحققت على مر العصور معنى وجودِها الأصلي، كفضاء للتلاقي والتفاهم والتعاضد من أجل خدمة الإنسان والوطن. أهل طرابلس، بما فطروا عليه من إيمان سمح ووطنية صادقة، مصرون على تجديد تاريخهم باستمرار، وعلى التطلع الدائم إلى الغد المشرق، حتى ولو كانوا يعيشون في أقسى الظروف. وإذا كانت المدينة تشهد منذ عقود صعوبات شتى، فإن موقعها المميز والمقدرات التي تختزنها كفيلة لها بتجديد تاريخها ودفعها إلى استعادة دورِها الوطني والاقتصادي والإنساني، لا على مستوى لبنان وحده، بل على مستوى العالم. وهذا بالطبع يستلزم الجمع بين اهتمام الدولة المركزية ونشاط المجتمع المحلي، لا سيما الرسمي منه، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني كافة”.

وختم: “جميل جدا ما رأيناه خارج هذه القاعة من مشهديات تنتمي إلى تراث الفيحاء الذي يشكل جزءا حيا من ذاكرتنا، إن من واجبنا أن نحافظ على هذا التراث وننقله إلى أجيالنا المقبلة، لأن التاريخ هو أساس المستقبل، ولأن الماضي والحاضر والآتي أزمنة يملأها الإنسان بأعماله وحضورِه في ملء الزمان والمكان. وما التعاون بين جامعة بيروت العربية و”جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” في هذا الخصوص، إلا نقطة البداية مِن أجل تكاتف أوثق لخدمة مدينتنا الحبيبة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   