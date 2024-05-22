المطرانان ابراهيم والصوري زارا مشاريع "غاردينيا" الزراعية في أرمينيا

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تفقد راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثولي المطران ابراهيم مخايل ابراهيم ومتروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران انطونيوس الصوري، يرافقهما رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل والارشمندريت ارميا عزام مشاريع "غاردينيا " الزراعية الثلاثة، في محيط العاصمة الارمينية وفي محافظتي كوتايك وتافوش، وذلك في حضور رئيسة مكتب الوكالة الاميركية في تافوش السيدة هازميك ازبيكيان .

وبارك المطرانان المشاريع ورشت بالماء المقدس.

ويختتم ابراهيم والصوري يارتهما الى ارمينيا يوم غد الخميس .