خبر "سار" من الشؤون العقارية!

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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في بعبدا -عاليه -الشوف والمتن ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 24 أيار وأمانات السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم يوم الخميس الواقع فيه 23 أيار 2024 بتسليم الدفعة الثامنة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة التاسعة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود 2024 إضافة الى أن:



رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في امانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 22- 23 و24 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة. كما أنه سوف يتم تسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، كما سوف تقوم امانة السجل العقاري في الشوف بتسليم الافادات العقارية نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 22- 23و 24 ايار 2024 واستلام طلبات اظهار الحدود.



رئيس المكتب العقاري المعاون في بعبدا سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 23 و24 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين، وسوف يقوم بتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة.





امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل سوف تقوم بتسليم الافادات العقارية يوم االخميس الواقع في 23 ايار 2024.



امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل يوم الجمعة في 24 ايار 2024 جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ.



وحددت المديرية، آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.



كما حددت أماكن استلام الطوابع كالتالي:

محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)



وأضاف المديرية ملاحظة، جاء فيها: "مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل".