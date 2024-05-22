جولة أوروبية لحايك للإضاءة على ملف النزوح ولقاءات تنظيمية وحوارية لخوري

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يغادر نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك إلى فرنسا في جولةٍ أوروبية تتضمن سلسلة أنشطة ولقاءات مع هيئات "التيار" في الإنتشار، ومحاضرات تركز في شكل رئيسي على كيفية مواجهة تداعيات النزوح السوري.

وستكون لحايك لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي ولقاءات مع كوادر من الحزب الجمهوري الفرنسي والتجمع الوطني. ويتحدث في محاضرة من تنظيم "التجمع من أجل فرنسا" الخميس الساعة 8 حول النازحين السوريين في لبنان: التأزم الإجتماعي – الإقتصادي: واقع الحال وتصورات"، كما يشارك في الإعتصام الذي دعا إليه التيار الوطني الحر في أوروبا أمام قصر العدل في بروكسل الإثنين 27 أيار ظهراً، وذلك دعماً لقضية لبنان إزاء النزوح السوري.

إلى ذلك يعقد نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان خوري سلسلة لقاءات مع هيئات "التيار". ويشارك خوري في لقاء اليوم الأربعاء مع هيئة المنصورية، كما يتحدث في لقاء حواري دعت إليه هيئة رأس بعلبك غداً الخميس الساعة 7 في مقر مركزية "التيار" في ميرنا الشالوحي، ويشارك السبت 25 آيار في brunch دعت إليه هيئة قضاء الكورة في مطعم بيت هيفا – قلحات، ومن بعدها يشارك في "هايكينغ" في سد المسيلحة من تنظيم قطاع الشباب في بعلبك – الهرمل يليه غداء.